Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik... Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar"