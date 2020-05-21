RAMAZAN İMSAKİYE
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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde merve karakteri ile son olarak ekranlarda gördüğümüz oyuncu Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası İstanbul'u terk etmiş ve kendisine doğa içinde yeni bir yaşam kurmuştu. 37 yaşındaki Gürbüz, yeni hayatını anlattı. İşte cennet gibi bir köşede yaşadığını ifade eden Aslıhan Gürbüz'ün sözleri...

21.05.2020 12:00 - Son Güncelleme: 21.05.2020 12:17
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti...

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Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecini tamamladı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

Yeni hayatından fotoğrafları sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada :) Bu memleketin bir köşesinde, birçoğunun önünden geçtiği, birçoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik... Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar"

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