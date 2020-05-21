Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'ün cennet hayatı! 'Neresi olduğu mühim değil'
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde merve karakteri ile son olarak ekranlarda gördüğümüz oyuncu Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları sonrası İstanbul'u terk etmiş ve kendisine doğa içinde yeni bir yaşam kurmuştu. 37 yaşındaki Gürbüz, yeni hayatını anlattı. İşte cennet gibi bir köşede yaşadığını ifade eden Aslıhan Gürbüz'ün sözleri...
21.05.2020 12:00
- Son Güncelleme: 21.05.2020 12:17
"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik... Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar"
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