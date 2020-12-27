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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı salladı! 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı salladı! Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' yorumları ile Havva Hanım'dan bahsediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Aleyna Tilki'nin annesi, genç görünümü ile dikkat çekiyor. Biri 15 diğeri 20 yaş olmak üzere iki genç kıza sahip olan anne Öztel, Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde mini etekli kostümüyle tepki çeken Aleyna Tilki'nin pabucunu bu kez annesi dama attı. İşte sosyal medyanın konuştuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...

27.12.2020 16:40 - Son Güncelleme: 27.12.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





