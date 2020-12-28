Gönül Dağı Çaycı Rıfat kimdir? Gönül Dağı Çaycı Rıfat'ın gerçek adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. TRT 1'de yeni yayınlanmaya başlanan ve ilgiyle izlenen dizinin karakterlerinin gerçek hayatları da oldukça merak ediliyor. Özellikle Gönül Dağı Çaycı Rıfat hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Hem diziye hem de oyuncuya dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.