Gönül Dağı Çaycı Rıfat kimdir? Gönül Dağı Çaycı Rıfat'ın gerçek adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. TRT 1'de yeni yayınlanmaya başlanan ve ilgiyle izlenen dizinin karakterlerinin gerçek hayatları da oldukça merak ediliyor. Özellikle Gönül Dağı Çaycı Rıfat hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Hem diziye hem de oyuncuya dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
GÖNÜL DAĞI KONUSU VE OYUNCULARI
Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.
HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR?
Hüseyin Sevimli, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 2009 yılında mezun olmuştur. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Hüseyin Sevimli, Game Over, Adalet, Melekler ve Kumarbazlar, Gelecek, Ferah Feza gibi kısa ve uzun metrajlı filmlerde yer aldı. Hüseyin Sevimli, Blu TV'de yayınlanan efsane dizi Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde Suat karakterine hayat verdi. Şimdilerde ise TRT 1'in Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat karakterine hayat veriyor.
Hüseyin Sevimli'nin rol aldığı tiyatro oyunları:
2010 – Ateş Yüzlü
2011 – Ölümüne
2012 – Annemin Cinayet Listesi
2013 – Üç Kız Kardeş
2014 – Ellerimin Arasındaki Hayat
2016 – Ölüm Yakalar
2017 – Bayrak
2018 – Kral Lear
Hüseyin Sevimli'nin rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Suat Bağcı) (TV Dizisi)
2015 – Future (Gelecek) (Deniz) (Kısa Film)
2013 – Ferahfeza (Kısmet) (Sinema Filmi)