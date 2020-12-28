FIGHT CLUB NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fight Clup, Balıkesir'in Marmara Adası'nda çekilecek. Dövüş Kulübü Evi de Marmara adasında bulunmaktadır. Marmara Denizi'nin en büyük adası olan Marmara Adası, Balıkesir'de bir adadır. İstanbul'dan deniz otobüsü ile ulaşılabilen Marmara adası 118 km'lik bir alanı kaplamaktadır. Tekirdağ'dan 9.870 kişinin yaşadığı Marmara adasına da feribot bağlantıları var.

BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Fight Clup yarışmasının birincisine yaklaşık 250.000 TL ödül verilecek. Fight Clup ayrıca birçok ödüllü dövüşe ev sahipliği yapacak; Oyuncular ayrıca evdeyken reklam ücreti alacaklar, Ancak Fight Clup rakiplerinin telif hakları Acun Medya'da bulunacaktır.