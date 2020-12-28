Acun Ilıcalı'nın yeni dijital TV platformu Exxen 1 Ocak 2021'de faaliyete geçiyor. Acun Ilıcalı bu platformun ilk yarışmasını duyurdu ve video paylaştı. Tanıdık isimlerin de yer aldığı Exxen Fight Club yarışmasına dair bilgiler merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Peki Exxen Fight Club Evi nerede? Fight Club yarışması büyük ödül ne? Ne zaman yayınlanmaya başlanacak? İşte merak edilenler…
FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden de Fight Club videosunu paylaştı ve büyük merak uyandırdı. Acun Ilıcalı, Instagram hikayeleri üzerinden paylaştığı videoda 11 dövüşçü yer alıyor ve 11 dövüşünün aynı evde kalacağını belirtti. Türkiye'nin en önemli dövüş spikerlerinden birisi olan Bilgehan Demir ve Avatar olarak bilinen Çağrı Atakan Arslan da de ekibin içerisinde yer alacak. Böylece, Fight Club, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunun açıklanan ilk yarışma programı oldu. Programın başlangıcına dair net tarih henüz belirlenmedi.
FIGHT CLUB NEREDE ÇEKİLİYOR?
Fight Clup, Balıkesir'in Marmara Adası'nda çekilecek. Dövüş Kulübü Evi de Marmara adasında bulunmaktadır. Marmara Denizi'nin en büyük adası olan Marmara Adası, Balıkesir'de bir adadır. İstanbul'dan deniz otobüsü ile ulaşılabilen Marmara adası 118 km'lik bir alanı kaplamaktadır. Tekirdağ'dan 9.870 kişinin yaşadığı Marmara adasına da feribot bağlantıları var.
BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?
Fight Clup yarışmasının birincisine yaklaşık 250.000 TL ödül verilecek. Fight Clup ayrıca birçok ödüllü dövüşe ev sahipliği yapacak; Oyuncular ayrıca evdeyken reklam ücreti alacaklar, Ancak Fight Clup rakiplerinin telif hakları Acun Medya'da bulunacaktır.
AVATAR ATAKAN KİMDİR?
27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.
2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir.TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.
Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır.[kaynak belirtilmeli]2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.
2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.
Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.
2017'de Söz dizisinin başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Dizinin 12 Bölümünde diziden ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşa bilmediği için diziden ayrıldı.
2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayındada Leon Aslan Arslan isimli çocuğu olmuştur.