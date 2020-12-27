Survivor 2021 için heyecanlı geri sayım başladı. Yarışmanın fenomenleri yarışmacılar hakkındaki bilgileri edinmeye çalışıyor. Kadronun bazıları belli oldu, bazıları için ise iddialar sürüyor. Bu yıl da Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda İbrahim Sıraç Yıldırım'ın olduğu iddia edildi. Peki İbrahim Sıraç Yıldırım kimdir? İşte yanıtı…
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
9 Ocak Cumartesi günü TV8'de sevenleriyle buluşacak.
SURVİVOR SIRAÇ YILDIRIM KİMDİR?
Survivor yeni sezonda gönüllüler takımında yarışacak olan genç ve yakışıklı isim, resmen Survivor 2021'de yarışmacı olarak ilan edildi. Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışacak olan genç isim Sıraç Yıldırım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı çok merak ediliyor.
Sıraç Yıldırım, sosyal medya da vanneyildirim olarak biliniyor. vanneyildirim ismiyle Instagram üzerinden online spor koşluğu yapan Sıraç Yıldırım, fitness koçudur. Fitness eğitmenliği yapan genç ismin tam adı İbrahim Sıraç Yıldırım'dır. Survivor Sıraç Yıldırım'ın Youtube'de İbrahim Yıldırım isimli bir antrenman kanalı vardır. Sıraç Yıldırım sporun birçok çeşitli dalını yapmaktadır. Birçok kez dövüş için ringe de çıkan isim, uçurtma sörfü de yapıyor.
2019 da bir model yarışmasına katılmış ancak derece alamamıştır. Dövmeleri ve kaslı vücudu ile bu sene 2021 Survivor'da oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Sıraç Yıldırım henüz 23 yaşındadır. Boyu ve kilosu bilinmiyor. Küçüklüğünden beri spor ile ilgilenen ve şimdi de fitness koçu, spor eğitmeni olan Sıraç Yıldırım'ın Survivor'da çok başarılı olacağı düşünülüyor.