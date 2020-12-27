2019 da bir model yarışmasına katılmış ancak derece alamamıştır. Dövmeleri ve kaslı vücudu ile bu sene 2021 Survivor'da oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Sıraç Yıldırım henüz 23 yaşındadır. Boyu ve kilosu bilinmiyor. Küçüklüğünden beri spor ile ilgilenen ve şimdi de fitness koçu, spor eğitmeni olan Sıraç Yıldırım'ın Survivor'da çok başarılı olacağı düşünülüyor.



