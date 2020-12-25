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    • Magazin
    • 25.12.2020 18:03
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    • 25.12.2020 18:03
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    ? 25 Aralık Cuma birincisi hangi yarışmacı oldu? Duygusal veda…

    ? Sorusunun merakla ve heyecanla beklenen yanıtı belli oldu. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan ve fenomen olan yarışmasında yine bir haftanın finali vardı ve rekabet yine üst düzeydeydi. Günün konsepti “Sen Benim”di ve buna uygun giyinmeye çalışan yarışmacıların puanları nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu’nun oturduğu yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanlarına hangi yarışmacılar aldı? İşte 25 Aralık Cuma birincisi hangi yarışmacı oldu? Kemal Doğulu’nun vedası ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Peki neden ayrıldı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali yaşandı hem eğlenceli hem de üzücü anlar yaşandı. Kemal Doğulu'nun Doya Doya Moda programından ayrılacağını söylediği anlar gözyaşları sel oldu. Peki 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda kim elendi? 25 Aralık Cuma Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte fenomen yarışmada yaşananlar…

    25 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 40
    Ceren: 31
    Birben: 40
    Sabiha: 40
    Bahar: 4
    Rabia: 39
    Ayşegül: 29

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Kemal Doğulu ayrılacağı için Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı

    DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

    Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu'nun 14 Aralık tarihli bölümde yer almaması program takipçilerini meraklandırdı. Sabiha'nın yapımdan özel izin aldığı öğrenildi. Daha önce yarışmacılardan Rabia'nın da özel izinle bir hafta yarışmamıştı. Sabiha'nın bu hafta yarışmayacağı ama geri döneceği açıklandı.

    Doya Doya Moda'nın dış sesi şu açıklamayı yaptı: "Sabiha daha önce de Birben'in yaptığı gibi özel izin hakkını kullanmak istedi. Kısa bir süre aramızda olamayacak yani." Dedi.

    RABİA AĞCA KİMDİR?

    Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.
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    Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 25 Aralık Cuma Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Duygusal veda…