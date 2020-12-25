Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali yaşandı hem eğlenceli hem de üzücü anlar yaşandı. Kemal Doğulu'nun Doya Doya Moda programından ayrılacağını söylediği anlar gözyaşları sel oldu. Peki 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda kim elendi? 25 Aralık Cuma Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte fenomen yarışmada yaşananlar…
25 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 40
Ceren: 31
Birben: 40
Sabiha: 40
Bahar: 4
Rabia: 39
Ayşegül: 29
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Kemal Doğulu ayrılacağı için Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu'nun 14 Aralık tarihli bölümde yer almaması program takipçilerini meraklandırdı. Sabiha'nın yapımdan özel izin aldığı öğrenildi. Daha önce yarışmacılardan Rabia'nın da özel izinle bir hafta yarışmamıştı. Sabiha'nın bu hafta yarışmayacağı ama geri döneceği açıklandı.
Doya Doya Moda'nın dış sesi şu açıklamayı yaptı: "Sabiha daha önce de Birben'in yaptığı gibi özel izin hakkını kullanmak istedi. Kısa bir süre aramızda olamayacak yani." Dedi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.