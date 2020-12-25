Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 kadrosu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Yarışmacılar belli olmaya başlarken Acun Ilıcalı bomba gibi bir açıklama da yaptı. Survivor 2021 yayın tarihini açıkladı, yarışma formatının ise Ünlüler-Gönüllüler şeklinde olacağını duyurdu. İşte yarışmacılarla ilgili merak edilenler..