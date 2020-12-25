Arda Turan'la kavga eden şarkıcı Berkay'dan bomba açıklama: O an öfkelenseydim...

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay, "Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.