Survivor 2021 için heyecan dorukta ve yarışmacıların bazıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken bazıları için ise iddialar devam ediyor. Peki Survivor 2021'de mücadele edecek isimlerden biri olarak iddia edilen Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Gündemde büyük etki yaratan bu bilgiden sonra Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı araştırılır oldu. İşte Ayşe Begüm Onbaşı ile ilgili bilgiler…