Survivor 2021 için heyecan dorukta ve yarışmacıların bazıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken bazıları için ise iddialar devam ediyor. Peki Survivor 2021'de mücadele edecek isimlerden biri olarak iddia edilen Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Gündemde büyük etki yaratan bu bilgiden sonra Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı araştırılır oldu. İşte Ayşe Begüm Onbaşı ile ilgili bilgiler…
AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?
9 Aralık 2001 tarihinde Akhisar, Manisa'da doğan genç sporcu, 3 yaşında jimnastiğe başladı. 7 yaşına girdiğinde profesyonel sporcu oldu. 11 yaşında ise ilk defa milli olan Ayşe Begüm Onbaşı birçok farklı yaş kategorisinde 60'ı aşkın madalya kazandı.
Dünya çapındaki ilk başarısını 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, 2016 yılında 15 yaşındayken Güney Kore'de düzenlenen '14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.
2019 yılında Portekiz'in Cantanhe şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda 'Büyükler Tek Kadın Kategorisi'nde ilk kez yarışan Ayşe Begüm Onbaşı burada da altın madalya kazandı.
2020 yılında düzenlenecek Olimpiyatlar için şimdiden hazırlıklara başlayan ve iddiasını ortaya koyan genç sporcu, Portekiz'den Manisa'ya döndükten hemen sonra "Çıtayı daha yükseğe koydum. Durmak yok, çalışmaya devam. Olimpiyatı kazanana kadar." hedefini dile getirdi.