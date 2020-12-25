Masterchef'te tam bir kader yarışı vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Finale adım adım yaklaşan yarışmada heyecan en üst düzeye ulaşırken gerginlik de daha fazla arttı. Rekabetin daha da arttığı yarışmada eleme potasına giren Barbaros ve Emir'den sonra dün akşam Serhat ile Özgül arasında büyük bir mücadele yaşandı. TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te Serhat mı yoksa Özgül mü potaya girdi? Masterchef üçüncü eleme adayı kim oldu? Final haftasına diret geçme şansını elde eden kişi kim oldu? İşte tüm yaşananlar…
MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
24 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde son 4'e kalan Barbaros, Serhat, Emir ve Özgül arasındaki büyük final mücadelesi sürüyor. Şef Fatih Tutak'ında 1 oyunda hazırladığı ürünle konuk olduğu programda eleme adayları Barbaros ve Emir'in yanına hangi ismin gideceği ve büyük finale Serhat ve Özgül ikilisinden hangisinin çıkacağı merak konusu oldu.
3 oyun ve 3 yemek sistemiyle yapılan eleme adayı oyununda bugün 3. eleme adayı ile büyük finale çıkacak isim Pekin Ördeği ürünüyle belli oldu. İlk 2 oyunda puan üstünlüğü Serhat'ın olurken son oyunda alınacak puanlar eleme potasına gidecek ismi ve ilk finalisti belirlendi.
Pekin Ördeği ürünü hazırlayan Serhat ve Özgül'ün ürünleri an itibariyle Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadıldı. Tadım safhası sonrasında iki isme ilişkin eleme adayı ve ilk finalist detayları belli oldu. Pekin Ördeği ürününü en başarılı yaparak şeflerden 74 puan alarak gecenin 1. si olan SERHAT 3'lü finale çıkarak final haftasına gidecek isim olurken, MasterChef ÖZGÜL, jüri şeflerden 63 puan alarak 3. eleme adayı olarak seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Emir
Barbaros
Özgül
MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?
23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.