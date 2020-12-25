Masterchef'te tam bir kader yarışı vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Finale adım adım yaklaşan yarışmada heyecan en üst düzeye ulaşırken gerginlik de daha fazla arttı. Rekabetin daha da arttığı yarışmada eleme potasına giren Barbaros ve Emir'den sonra dün akşam Serhat ile Özgül arasında büyük bir mücadele yaşandı. TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te Serhat mı yoksa Özgül mü potaya girdi? Masterchef üçüncü eleme adayı kim oldu? Final haftasına diret geçme şansını elde eden kişi kim oldu? İşte tüm yaşananlar…