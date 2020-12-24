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    • Magazin
    • 24.12.2020 13:32
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    • 24.12.2020 13:32
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    ? kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?

    Kadına şiddet olaylarıyla gündemden düşmeyen ? Eski eşinden şiddet gördüğü ve dolandırıldığına dair açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü sunucunun hayatına dair tüm bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden gün içerisinde sıklıkla sorgulanıyor. 2017 yılında boşanan ve 5 sene evli kaldığı esk eşinden bir oğlu olan Songül Karlı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Songül Karlı kimdir?

    Songül Karlı gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Başarılı şarkıcılığı ve sunuculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor, eşinden dayak yediğini gözyaşlarıyla anlatan güzel şarkıcının evliliğiyle anlattıkları çok konuşulacak. Dayak yemesi ve dolandırılmasıyla ilgili eski eşinin gözaltına alındığı Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? İşte hayatına dair ayrıntılar…

    SONGÜL KARLI KİMDİR?

    15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

    1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

    Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

    2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

    Şarkılar:
    Dallarımı Kırdılar
    Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
    Babamın Kızıyam
    Yandırdın Kalbimi
    Yalan
    Omuz Omuza
    Az Bana
    Ay Gibi Yar
    Yine Gönlüm Hoş Değil
    Şeker Almaya Geldim
    Benim Yarim
    Dağlara Gel
    Deli Yiğidim
    Kamber Ağa
    Derdim Çoktur
    Hayat Bir Gün
    Geleceğin Yok Senin
    Böyle Olurmu?
    Anam Ağlar

    FadimemNazlana
    Özge Yar
    Yazın Yağar Kar Başıma
    Ağlasam mı
    Koca Dünya
    Bir Yana
    Can Sevdiğim
    Derman Sendedir
    Yola Çevirdiler Beni
    Halimiz Budur
    Mihribanım
    Hamsi Gözlüm

    Sunuculuk yaptığı programlar
    Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
    İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
    Su Gibi (2008) FOX TV
    Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
    Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

    Oyuncu olarak yer aldığı diziler
    Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
    Reyting Hamdi (2002) ATV
    Türkü Filmi (2004) Kanal 7
    Yasemince (2010) FOX TV
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