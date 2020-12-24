2020'nin son skandalı! Vefat eden Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ve yakın dostu Balamir Emren evlendi! Açtı ağzını yumdu gözünü... Ruhsar, Kampüsistan, Akasya Durağı, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almış ve uzun yıllar boyu bu yolda emek vermiş olan oyuncu Arda Öziri, 2018 yılında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin altı yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. İşte gündem olan Balamir Emerem haberinin ayrıntıları...