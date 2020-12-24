2020'nin son skandalı! Vefat eden Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ve yakın dostu Balamir Emren evlendi! Açtı ağzını yumdu gözünü... Ruhsar, Kampüsistan, Akasya Durağı, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almış ve uzun yıllar boyu bu yolda emek vermiş olan oyuncu Arda Öziri, 2018 yılında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin altı yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. İşte gündem olan Balamir Emerem haberinin ayrıntıları...
Oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
9 Eylül Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi'nde; yakın arkadaşlarının, ailesinin, nişanlısının ve ünlü oyuncuların katıldığı bir anma töreni düzenlenmiş, ardından da toprağa verilmişti. Oyuncu arkadaşları yalnız bırakmamıştı Arda Öziri'yi.
Nişanlısı Vildan Örnek'in yaptığı paylaşım da herkesi derinden üzmüştü.
"Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"
Ancak 40 gün sonra katıldığı bir doğum günü partisi yüzünden de tepki çekmişti Vildan Örnek. Arkadaşının doğum günü partisine katıldığını, Arda Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını, ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti gelen tepkilerden sonra.
2018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi.
Herkes Balamir Emren'in Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlenmesine tepki gösterdi; hatta demediklerini bırakmadılar... Fakat en büyük tepki Arda Öziri'nin arkadaşı Cengiz Çolak'tan geldi. Resmen açtı ağzını yumdu gözünü Cengiz Çolak.
"O FOTOĞRAFLARI KALDIR"
Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi.
Balamir Emren'in sosyal medya hesabında Arda Öziri ile olan fotoğrafını kaldırmasını isteyen Çolak, "O fotoğrafı kaldırman için seni bir daha uyarmayacağım Balamir!" dedi.
ARDA ÖZİRİ KİMDİR?
Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.
27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.