Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu Lalin bebekle hastanede! 2 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son halini görenler, ünlü oyuncunun doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu merak ediyor. İşte Sinem Kobal'ın ve ünlülerin kilo verme sırları...
RUTİN KONTROL
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen kızları Lalin'i önceki gün Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yarım saat süren hastane ziyareti sırasında bebeğin hem rutin sağlık kontrolü hem de 2'nci ay aşıları yapıldı.
SOĞUKTA ÜŞÜMESİN
Çift hastane çıkışı objektife yansıdı. Bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, havanın soğuk olması nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi. Rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in aşıları vardı, onları da yaptırdık" dedi.
DOĞUM KİLOLARINI VERDİ
İki ay önce doğum yapmasına rağmen kısa sürede eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan Sinem Kobal, online spor dersleri alarak zayıflıyor.
SİNEM KOBAL DOĞUM SONRASI...
Sinem Kobal'ın muhteşem formülü... 1 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'ın doğum sonrası fit hali sosyal medyada. Peki Sinem Kobal ve ünlüler doğum kilolarından nasıl kurtuluyor?
Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası da işi şansa bırakmayanlardan. Dğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı.
Normal doğum yapıp bebeğini emzirdiği için iki haftada eski formuna kavuşan oyuncu, emzirme danışmanına başvurdu. Kobal, ebe Tülin Bulur'dan emzirme ve bebek bakımıyla ilgili ders alıyor.
Ekim'in 22'sinde kızını kucağına alan Sinem Kobal, doğumdan iki hafta sonra verdiği pozla olay olmuştu. Çok kısa sürede eski formuna kavuşan 33 yaşındaki güzel oyuncunun hızlı kilo vermesinde Lalin'i normal doğumla kucağına alıp bebeğini emzirmesi etkili oldu...
Hamileliği döneminde işin uzmanlarından birçok tavsiye alan Sinem Kobal, doğumdan sonra da "Eğitim şart" dedi.
ÜNLÜLERİN TERCİHİ
Güzel oyuncu, şimdi de birçok ünlü sima gibi emzirme danışmanına başvurdu. Sinem Kobal, emzirmeden bebek bakımına kadar birçok konuda ebe Tülin Bulur'dan online olarak özel dersler almaya başladı. Ebe Bulur'un dediklerine harfiyen uyan Kobal, bebeğini de sağlıklı bir şekilde büyütüyor.
DOĞADAN ŞAŞMIYOR
EBE Tülin Bulur, "daha çok sütün" en önemli iksirinin bol bol emzirmek olduğunu söylüyor. Bulur, emzirme nedeniyle yara olan göğüslere de ayva çekirdiği gibi doğal yöntemler öneriyor.
ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI
Magazin basınından tanıdığınız ünlü isimler hamilelik döneminde aldığı kiloları nasıl veriyor, merak ediyor musunuz? İşte, Meryem Uzerli'den Demet Akalın'a ünlülerin doğum sonrası zayıflama sırları…
MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem'i olarak tanınan Meryem Uzerli, 2014 yılında kızı Lara'yı dünyaya getirdi. Hamilelik sırasında 15 kilo alan Uzerli, doğum kilolarını sağlıklı beslenerek ve bisiklete binerek verdi. Güzel oyuncu, eskisinden daha fit bir vücuda kavuşmayı başardı.
DEMET AKALIN
4 Şubat 2014'te anne olan Demet Akalın, kızı Hira'ya hamileliğinde 34 kilo alarak ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak ünlü şarkıcı eski formuna kısa sürede kavuştu. Akalın, doğum sonrası kilolarından kurtulmak için ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte her gün bir saat yürüdü ve çok sıkı bir diyet yaptı.Ünlü şarkıcının kendisine hakaret edenlere yanıtı gecikmedi. Eski formuna kavuşan Demet Akalın, kilosu ile ilgili laf edenlere sitemde bulunarak şöyle dedi:
"İyi ki bana sosyal medyada 'dana' diye yazdılar. Biraz eziklenince insan hırs yapıyor. Ama yani yeni doğum yapmış kadına da dana denmez ki. Öyle dedi de ne oldu; ben biraz daha çabuk kilo verdim... Zaten laf atanların çoğu, evli, çocuklu ve kilolarını veremeyen insanlar. Niye kocanla mutsuzluğunu, kilo verememeni benden çıkartıyorsun ki?"
PELİN KARAHAN
İlk hamileliği esnasında 16 kilo aldığını söyleyen Pelin Karahan, kısa sürede eskisinden daha fit bir vücuda kavuştu.
Güzel oyuncu bunun sırrını ise şu sözlerle paylaştı:
"Ali Demir'e hamileliğim sırasında 16 kilo aldım. Sonrasında 20 kilo olarak geri verdim. Doğumdan sonra spor yapmadım buna fırsatım olmadı ama emzirdiğim için çok hızlı kilo verdim."
YASEMİN ÖZİLHAN
Yasemin Özilhan, ilk hamileliği sırasında 20 kilo aldı. Eski oyuncu, verdiği bir röportajda eski formuna nasıl kavuştuğunu şu sözlerle anlattı: "Hamileliğimde 55 kilodan 75'e çıktım. Doğum sonrası pilatese başladım. Hocam sayesinde 5 ayda eski formuma kavuştum. Tabi bir de hayatımdan ekmeği çıkarttım. Karpuzu peynirsiz tükettim. Şu an 50 kiloyum" dedi.
ECE ERKEN
Ece Erken, oğlu Eymen'e hamileliği esnasında tam 30 kilo aldı. Ancak güzel sunucu, bu kilolarından 2 ay gibi kısa bir sürede kurtuldu.
Ünlü sunucu doğum sonrası kilolarını nasıl verdiğini Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla herkese gösterdi. Erken, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Hep çok zayıflamışsın diyorsunuz ya daha 8 kilo fazlam var. Eskiden 34 bedendim şimdi 36, hamilelik boyunca 30 kilo aldım. Emzirerek 22 kilo verdim. Spora yakında başlarım, Eymen'den fırsat kalırsa."
GÜLŞEN
Gülşen, doğumdan bir ay sonra Uludağ'da sahne almış, ünlü şarkıcı fit görüntüsüyle dikkat çekmişti. Doğuma 72 kilo ile giren Gülşen, tam 12 kilo vererek formuna kavuştu.