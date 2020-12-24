"İyi ki bana sosyal medyada 'dana' diye yazdılar. Biraz eziklenince insan hırs yapıyor. Ama yani yeni doğum yapmış kadına da dana denmez ki. Öyle dedi de ne oldu; ben biraz daha çabuk kilo verdim... Zaten laf atanların çoğu, evli, çocuklu ve kilolarını veremeyen insanlar. Niye kocanla mutsuzluğunu, kilo verememeni benden çıkartıyorsun ki?"