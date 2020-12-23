Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızı Lalin ile birlikte geçirdiği değişim magazin gündeminde yerini aldı. İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etmişti. İddiaya göre ünlü oyuncunun hayatındaki tek değişim bu değil.
Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti. Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle dikkat çekerken, Kenan İmirzalıoğlu'nun da değişikliğe gittiği iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; Levent'teki bir saç ekim merkezine giden Kenan İmirzalıoğlu'nun operasyonu geçirdikten sonra bir hafta evinden dışarı çıkmadığı ileri sürüldü.