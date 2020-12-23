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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızı Lalin ile birlikte geçirdiği değişim magazin gündeminde yerini aldı. İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etmişti. İddiaya göre ünlü oyuncunun hayatındaki tek değişim bu değil.

23.12.2020 10:41 - Son Güncelleme: 23.12.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





