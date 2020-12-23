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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun, kızı Lalin ile birlikte geçirdiği değişim magazin gündeminde yerini aldı. İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etmişti. İddiaya göre ünlü oyuncunun hayatındaki tek değişim bu değil.

23.12.2020 10:41 - Son Güncelleme: 23.12.2020 10:58
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi. 'Lalin bebek kime benziyor?' sorusunun yanıtı her geçen gün merak edilirken çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı değişmeye devam ediyor.

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Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti. Sinem Kobal doğum sonrası fit haliyle dikkat çekerken, Kenan İmirzalıoğlu'nun da değişikliğe gittiği iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; Levent'teki bir saç ekim merkezine giden Kenan İmirzalıoğlu'nun operasyonu geçirdikten sonra bir hafta evinden dışarı çıkmadığı ileri sürüldü.

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Oyuncu çift, bebekleri Lalin'i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı görüntülenen ikiliden İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin evde bekliyor. Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür" demişti.

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...

Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine Sinem Kobal, "Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" cevabını vermişti. Saç ektirdiği iddia edilen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan bomba değişim! Lalin bebek Kenan İmirzalıoğlu'nu gençleştirdi...
HÜLYA AVŞAR
10 Ekim 1963
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