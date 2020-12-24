Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.12.2020 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 16:31
    ABONE OL

    sevgilisi 'a destek çıktı! 'Seninle gurur duyuyorum'

    Oyuncu , şubat ayında ile olaylı bir şekilde boşanan sevgilisi 'a destek verdi. Atiksoy, yayınladığı gönderide, "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

    Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay'a destek çıktı! 'Seninle gurur duyuyorum'

    Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı.

    Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Oktay'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

    Atiksoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Sana hep söyledim; 'Allah çok büyük ve her zaman haklının, iyinin yanında.' Bu sadece buz dağının görünen kısmı... Seni çok seviyorum.

    Ardından Oktay da sevgilisi ile birlikte çekilen bu karesini, "Şükür" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy sevgilisi Berk Oktay'a destek çıktı! 'Seninle gurur duyuyorum'