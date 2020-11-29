

"Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Bende hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sen de benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak."