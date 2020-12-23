"SEVMEYE GÜCÜ OLAN ADAMLA OLURUM"

Merve Boluğur 16 Eylül'de 33 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününde kendisine yöneltilen Y"eni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?" sorusuna, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" diye yanıt verdi. Boluğur, "Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.