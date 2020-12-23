Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, alay konusu oldu! 'Terzi kendi söküğünü dikemez derler Merve...' yorumları havada uçuştu. Murat Dalkılıç evliliğinin ardından özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, boşandıktan sonra ekranlara da ara vermişti. 33 yaşındaki Merve Boluğur, Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, sosyal medyada alay konusu oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Kaynak: Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
'MERVE İLE BİRLİKTE OLMAK'
Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. 'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğu'a yorum yağdı. Merve Boluğur'un videodaki tavırları da yine sosyal medyada gündem oldu.
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aradığı aşkı kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı'da bulan oyuncu, bu ilişkisinde de hüsrana uğramıştı.
Güzel oyuncu, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" açıklamasında bulunmuştu. Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı, ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı.
Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk'in fotoğraflarını da seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bırakmıştı.
"SEVMEYE GÜCÜ OLAN ADAMLA OLURUM"
Merve Boluğur 16 Eylül'de 33 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününde kendisine yöneltilen Y"eni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?" sorusuna, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" diye yanıt verdi. Boluğur, "Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.