Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...
Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra gönlünü Hande Erçel'e kaptıran şarkıcı Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı. Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz Temmuz ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirmişti. 37 yaşındaki Murat Dalçılık, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gönlünün yeni sahibinin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte Murat Dalkılıç'a eski aşkı Hande Erçel'i unuttuan isim...
YENİ ESMERİNİ BULDU!
Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli bir güzel ise Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. İkilinin gizemli tatili ise "Murat, yeni esmerini bulmuş" dedirtti.
Hangi ünlü bir zamanlar kiminle birlikteydi? İşte Hande ve Murat başta olmak üzere ünlülerin eski hayat arkadaşları...