Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

YENİ ESMERİNİ BULDU!

Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli bir güzel ise Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. İkilinin gizemli tatili ise "Murat, yeni esmerini bulmuş" dedirtti.

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