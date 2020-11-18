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Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra gönlünü Hande Erçel'e kaptıran şarkıcı Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı. Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz Temmuz ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirmişti. 37 yaşındaki Murat Dalçılık, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gönlünün yeni sahibinin ortaya çıkmasına neden oldu. İşte Murat Dalkılıç'a eski aşkı Hande Erçel'i unuttuan isim...

18.11.2020 11:53 - Son Güncelleme: 18.11.2020 12:07
Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarının ardından Murat Dalkılıç'tan hamle gecikmedi. Bodrum'da tatilde olan 37 yaşındaki popçu, önceki akşam bir dizi izlerken çektiği videoyu Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

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Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

YENİ ESMERİNİ BULDU!

Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli bir güzel ise Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. İkilinin gizemli tatili ise "Murat, yeni esmerini bulmuş" dedirtti.

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Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

MURAT DALKILIÇ VE ESKİ EŞİ MERVE BOLUĞUR

2015-2017 yılları arasında evli kaldılar.

Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

HANDE ERÇEL

Murat Dalkılıç'a Hande Erçel'i unutturan isim! Sosyal medya paylaşımları ele verdi...

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ

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