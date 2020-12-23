Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediği, resmi belgede sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı...

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından resmi belgede sahtecilik yapma suçuyla savcılığa ihbar edildi. Ancak savcılık o belgeyi bulamayınca soruşturma kapandı.

Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.