İlk oyunun ardından 10 üzerinden verilen puanlamalara göre, en başarılı yarışmacı 36 puanla Özgül oldu. Serhat'ın topladığı puan 30 olurken, Barbaros 26 puan topladı.

Gecenin ikinci turunda ise bu kez yaratıcılık oyunu oynandı. Şefler bu turda ana ürün olarak yarışmacılara lüfer verdi ve süre 45 dakika oldu. Bu oyunda en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu.Böylece Barbaros, şeflerden aldığı 21 puanla 47 puana yükseldi. Serhat ise 18 puan alarak toplam puanını 48'a çıktı. Özgül ise 16 puan alarak sonuncu oldu. Toplam puanını ise 52'ye yükseltti.Son etapta ise bu kez Danilo Şef'in Tortellini in Brado tabağı için yarışmacılar karşılaştı. Bu turun sonunda ise verilen puanlamalar açıklandı. Şeflerin verdiği puanlamaya göre, Barbaros toplam 59, Serhat 70, Özgül ise 73 puan yakaladı.