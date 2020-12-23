TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışması Masterchef'in finaline az bir zaman kaldı ve 4 kişi kalan yarışmacılar canla başla mücadele veriyor. Son bölümde rekabet yine üst seviyedeydi eleme potasına giden isim belirlendi, peki Masterchef eleme finali ikinci adayı kim oldu? Mehmet, Somer, Danilo ve Ömür şeflerin puanları nasıl şekillendi? 22 Aralık Masterchef en yüksek puanı hangi yarışmacı kazandı? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
MASTERCHEF EN İYİ TABAĞI KİM ÇIKARTTI?
MasterChef Türkiye'de, oynanan üçlü turun ardından haftanın ikinci eleme adayı 59 puanla Barbaros oldu. Serhat 70 puanla ikinci olurken, Özgül aldığı 73 puanla gecenin kazananı oldu.
Emir'in eleme potasına girmesinin ardından MasterChef yarışmacıları Barbaros, Serhat ve Özgül şef önlükleri ile ikinci gece tezgah başına geçti. İlk turda Ömür Akkor şefin yemeği için yarışmacılar karşı karşıya geldi.
İlk oyunun ardından 10 üzerinden verilen puanlamalara göre, en başarılı yarışmacı 36 puanla Özgül oldu. Serhat'ın topladığı puan 30 olurken, Barbaros 26 puan topladı.
Gecenin ikinci turunda ise bu kez yaratıcılık oyunu oynandı. Şefler bu turda ana ürün olarak yarışmacılara lüfer verdi ve süre 45 dakika oldu. Bu oyunda en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu.Böylece Barbaros, şeflerden aldığı 21 puanla 47 puana yükseldi. Serhat ise 18 puan alarak toplam puanını 48'a çıktı. Özgül ise 16 puan alarak sonuncu oldu. Toplam puanını ise 52'ye yükseltti.Son etapta ise bu kez Danilo Şef'in Tortellini in Brado tabağı için yarışmacılar karşılaştı. Bu turun sonunda ise verilen puanlamalar açıklandı. Şeflerin verdiği puanlamaya göre, Barbaros toplam 59, Serhat 70, Özgül ise 73 puan yakaladı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden toplamda 59 puan alan BARBAROS ise en düşük puan alan yarışmacı olarak haftanın 2. eleme adayı oldu.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.