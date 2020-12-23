Dibi görünce Acun Ilıcalı'nın tepesi atmış sonunda neşteri vurmuştu! Fortuna Sittard bu kez Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü... Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard ligin ilk 9 haftasında herhangi bir varlık gösteremeyince Acun Ilıcalı'nın sabrı taştı. Son olarak Fortuna Sittard, küme düşme tehlikesiyle karşılaşınca Acun Ilıcalı dizginleri ele aldı. Başta teknik direktör değişikliği olmak üzere pek çok değişikliğe imza atılınca Fortuna Sittard'da işler yolunda gitmeye başladı. Bakın Acun Ilıcalı bunun üzerine ne yaptı...