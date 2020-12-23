Dibi görünce Acun Ilıcalı'nın tepesi atmış sonunda neşteri vurmuştu! Fortuna Sittard bu kez Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü... Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard ligin ilk 9 haftasında herhangi bir varlık gösteremeyince Acun Ilıcalı'nın sabrı taştı. Son olarak Fortuna Sittard, küme düşme tehlikesiyle karşılaşınca Acun Ilıcalı dizginleri ele aldı. Başta teknik direktör değişikliği olmak üzere pek çok değişikliğe imza atılınca Fortuna Sittard'da işler yolunda gitmeye başladı. Bakın Acun Ilıcalı bunun üzerine ne yaptı...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, lige çok kötü başlamış ve İlk 9 haftada maç kazanamamıştı.
Kötü gidişatı sonlandırmak için devreye giren Ilıcalı'nın da hamlesi ile teknik adam değişikliğine giden Sittard takımı son 4 maçında 10 puan topladı ve yenilmedi.
19 YIL SONRA İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET
Fortuna Sittard, bu süreçte Willem'i 3-2, Heracles'i 2-1 yenerken bu üst üste iki galibiyet ile 2001'den sonra ilk kez Eredivisie'de üst üste 2 kez kazanmış oldu.
Utrecht ile 1-1 berabere kalan Fortuna Sittard, RKC Waalwijk'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. 15. dakikada geriye düşen Fortuna Sittard, 45. dakikada Polter ve 90+2. dakikada Lisandro Semedo ile geri döndü.
Bunun üzerine Acun Ilıcalı'dan 'Nazar değmesin' ve 'Allah devamını nasip etsin' paylaşımları geldi.
Eski bir madenci kenti olan Sittard, 1990'lardan itibaren kömür madenlerinin kapatılması nedeniyle işsiziliği yoğun biçimde hisseden bölgelerden biri. Kentin, 1968 yılında kurulan futbol takımı Fortuna Sittard da, geçtiğimiz yıllarda bu ekonomik sıkıntılardan etkilenen kurumlardan biriydi.
Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Kulüp, 2016 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında Hollanda Futbol 1. Ligi'ne (Eredivisie) yükseldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 26. haftada iptal edilen 2019 - 2020 sezonunda istediği başarıyı elde edemeyen yeşil sarılı kulüp, 18 ligin bulunduğu ligi 16. sırada tamamladı. Fortuna Sittard, 2020 - 2021 sezonunda Eredivisie'de mücadele ediyor.
Ancak zaten geçen yıl yeterli düzeyde transfer yapamadığı belirtilen kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumların kapatılması yüzünden, diğer birçok takım gibi ekonomik olarak daha da geriledi.
Böyle bir ortamda, Acun Ilıcalı'nın satın alma girişimi, Fortuna Sittard için büyük umut oldu. Uzun bir süredir bir futbol kulübü satın alacağı konuşulan Acun Ilıcalı Fortuna Sittard futbol kulübünü resmen satın aldığını duyurmuştu.
Fortuna Sittard kulübünün başkanı, 44 yaşındaki Ankaralı Özgür Işıtan Gün. 2017'den beri başkan olan Özgür Işıtan Gün, 2013 senesinde ise Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme'den sorumlu İcra Kurulu olarak görev aldı.
Fortuna Sittard, Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübüdür. 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupasını alan takım, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.