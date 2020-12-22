2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez'e takıntılı hayranından kanlı gelinlik! Savcılığa koşan Nez önce mekanda tehdit edildi ardından gelen kanlı gelinlikli video ile savcılığa koştu.
Şarkıcı Nez'in başına gelenler magazin gündemine son dakika olarak düştü. Şarkıcı Nez, Beyoğlu'nda sahne aldığı mekanda her defasında aynı masada oturup kendisine boğaz kesme hareketi yapan takıntılı hayranı Oğuz B.'den şikayetçi oldu. Mekana girişi engellenen Oğuz B., bu kez Nez'i sosyal medya üzerinden taciz etmeye başladı. Şahsın, kanlı bir gelinlikle çekilen tehdit videosu ise bardağı taşıran son damla oldu. Nez'in şikayeti üzerine Oğuz B. Hakkında 'Tehdit ve cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen şahıs, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Şarkıcı Nez, geçen yıl Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alıyordu. Her gece mekana giderek aynı masada oturan bir şahıs, Nez'e bakarak elini boğazına götürdükten sonra kesme işareti yapıyordu. Haftalarca süren bu durum sonrası Nez'in isteği üzerine şahsın mekana girişi engellendi.
Bunun üzerine iddiaya göre Nez'e sosyal medya üzerine ulaşan bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya mesaj göndermeye başladı. Kendisine gelen ölüm videoları sonrası mesajı gönderen kullanıcıları engellese de izlendikten sonra silinen video görüntülü mesajlar her seferinde başka bir kullanıcıdan gelmeye devam ediyordu.
AYNI ÖLÜM HAREKETİ
Kendisine gelen bir videoda, üzeri kanlı bir gelinliğin bulunduğu bir odada, mekandaki şahsın yaptığı hareket yapılıyordu. Tedirginliğe kapılan şarkıcıya, 'Bu gelinlik senin. Ya benim olacaksın ya da öleceksin. Seçimi yap' şeklinde mesajlar gelmeye başladı.
'O MEKANA GİTMEDİM'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Nez'in ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şahsın, 42 yaşındaki Oğuz B. olduğu tespit edildi.İfadesi alınan Oğuz B., video gönderilen kullanıcı hesabının kendisine ait olmadığını, Nez'in sahne aldığı mekana hiç gitmediğini ifade etti. Genç adamın ifadesi sonrası, Oğuz B.'nin çalışanlar tarafından çekilen video kayıt görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu.
TEHDİT VE CİNSEL TACİZ SUÇU
Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Oğuz B. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Oğuz B.'nin hiç gitmediğini iddia ettiği mekanda görüntülerinin bulunması nedeniyle suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ileri sürülerek, tehdit ve cinsel taciz suçlarından dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Oğuz B., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Şarkıcı Nez,geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. 41 yaşındaki Nez, saçını kazıtma nedeniyle ilgili, "Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır" dedi.
Ünlü aşrkıcı, pandemi döneminde 'enerji uzmanlığı' eğitimi aldığını açıkladı: "Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük.Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim."
NEZ'İN SON HALİ...