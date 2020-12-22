Şarkıcı Nez,geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. 41 yaşındaki Nez, saçını kazıtma nedeniyle ilgili, "Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır" dedi.

Ünlü aşrkıcı, pandemi döneminde 'enerji uzmanlığı' eğitimi aldığını açıkladı: "Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük.Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim."

NEZ'İN SON HALİ...