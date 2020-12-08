Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, saçını kazıttı. 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak herkesi şaşırttı. Peki Nez, saçını neden kazıttı? İşte şarkıcı Nez'in son hali...
08.12.2020 17:45
- Son Güncelleme: 08.12.2020 17:49
Nez'in son halini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.
Nez'in yaşadığı değişim sonrası sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.
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