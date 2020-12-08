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Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, saçını kazıttı. 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak herkesi şaşırttı. Peki Nez, saçını neden kazıttı? İşte şarkıcı Nez'in son hali...

08.12.2020 17:45 - Son Güncelleme: 08.12.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





