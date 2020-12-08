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Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, saçını kazıttı. 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak herkesi şaşırttı. Peki Nez, saçını neden kazıttı? İşte şarkıcı Nez'in son hali...

08.12.2020 17:45 - Son Güncelleme: 08.12.2020 17:49
Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, imaj değişikliğine gitti, saçını kazıttı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

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Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

Önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı.

Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

Nez'in son halini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.
Nez'in yaşadığı değişim sonrası sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.

Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...
Şarkıcı Nez saçını kazıttı! 2000'li yıllara damga vuran Nez'in son hali...

Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal'ı da Instagram'da takip etmeyi bırakması ayrılık söylentilerini gündeme getirmişti. Ayrılık iddiasını yalanlayan Gökhan Köksal, "Ayrılık söz konusu değil, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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