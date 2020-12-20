İbo Show'un bu hafta ki konukları (19 Aralık 2020) Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar oldu. Şarkıcı Zara son haliyle İbo Show'u salladı! Görenleri şaşırtan Zara 'Estetikle sanki başka biri oldu' dedirtti. EDHO'da bir dönem Tipi'nin büyük aşkı Gönül karakterine hayat veren şarkıcı Zara Instagram'dan geçtiğimiz günlerde kızını yeni yaşını bir fotoğrafla kutlamış ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba ile eşi Buket Akbaba'dan gelen yorumla dikkat çekmişti.İşte Zara'nın son hali...