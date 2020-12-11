Nez'in son halini görenler şoke oldu, tanıyamadı! 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez saçını neden kazıttı?

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcı, pandemi döneminde 'enerji uzmanlığı' eğitimi aldığını açıkladı: "Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim." Nez'in yeni hali sonrası çocukluk hali merak edildi. Sosyal medyada değişimiyle dikkat çeken Nez, 'çocukluk hali ile aynı oldu' dedirtti. İşte ünülerin çocukluk fotoğrafları...