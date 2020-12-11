Nez'in son halini görenler şoke oldu, tanıyamadı! 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez saçını neden kazıttı?
Nez'in son halini görenler şoke oldu, tanıyamadı! 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, saçını kazıttı. 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, 1,5 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nez, sorular üzerine "Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır" dedi. İşte Peki, Nez saçını neden kazıttı? Nez'in son hali...
11.12.2020 14:42
- Son Güncelleme: 11.12.2020 14:43
Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcı, pandemi döneminde 'enerji uzmanlığı' eğitimi aldığını açıkladı: "Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim." Nez'in yeni hali sonrası çocukluk hali merak edildi. Sosyal medyada değişimiyle dikkat çeken Nez, 'çocukluk hali ile aynı oldu' dedirtti. İşte ünülerin çocukluk fotoğrafları...
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