Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı. Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Özgül - Mert ve Emir - Cemal Can son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin verdiği karar sonucu 30 bin Tl'yi kazanarak günün birincisi olan çift, Emir ve Cemal Can ikilisi oldu.