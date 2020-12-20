Mehmet, Danilo ve Somer Şef Özgül ve Emir'in yemeklerini değerlendirdikten sonra oy birliği ile eleme adayının Özgül olduğunu açıkladı. Böylece Özgül haftanın 4. eleme adayı olurken, Emir çeyrek finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.





BU AKŞAM BİR KİŞİ ELENECEK!

Böylece Özgül bu hafta potada yer alan isimlerden biri olurken Emir ise ilk finalist oldu. Bu akşam gerçekleşecek eleme gecesinde yarışmaya veda edecek isim de belli olacak.