Masterchef adım adım finale yaklaşıyor, artık 5 kişi kalan yarışmacılar bireysel olarak mücadelesine devam ediyor, herkes birinci olmak için çabalıyor. Dün bu haftanın son eleme oyunu oynandı ve potaya giren dördüncü yarışmacı da belli oldu. 20 Aralık Masterchef dördüncü eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Mehmet, Danilo ve Somer şefler en zayıf tabağı seçti. Böylelikle kimin çeyrek finale kaldığı belirlenmiş oldu. Peki Masterchef çeyrek finalist kim oldu? İşte dün akşam yaşanan heyecan dolu gelişmeler…
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor 2020 yarışmacıları stüdyoya konuk oldu. MasterChef'te son 5'e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül, Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Evrim, Berkan, Ardahan ve Mert Öcal ile tezgah başına geçti. Süt, un ve şeker temel gıdalarının yanı sıra şefler Survivor yarışmacılarından ek ürünler de alabileceğini söyledi.
Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı. Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Özgül - Mert ve Emir - Cemal Can son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin verdiği karar sonucu 30 bin Tl'yi kazanarak günün birincisi olan çift, Emir ve Cemal Can ikilisi oldu.
MASTERCHEF ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası Emir ve Özgül ikili düelloda dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yapmasını istedi. 18. haftanın son düello oyununda bu yemeği hazırlamaları için şefler yarışmacılara verdikleri sürenin ardından tadım yaptı.
Mehmet, Danilo ve Somer Şef Özgül ve Emir'in yemeklerini değerlendirdikten sonra oy birliği ile eleme adayının Özgül olduğunu açıkladı. Böylece Özgül haftanın 4. eleme adayı olurken, Emir çeyrek finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.
BU AKŞAM BİR KİŞİ ELENECEK!
Böylece Özgül bu hafta potada yer alan isimlerden biri olurken Emir ise ilk finalist oldu. Bu akşam gerçekleşecek eleme gecesinde yarışmaya veda edecek isim de belli olacak.