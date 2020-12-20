BEN DİYARBAKIRLIYIM!

Askerdeyken Hülya Avşar tarafından ihanete uğradığını itiraf eden Coşkun Sabah yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Coşkun Sabah askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını anlatmıştı. Sonrasında feministlerden tepki gördüğünü dile getiren Coşkun Sabah verdiği röportaj ile yeniden gündeme geldi.

Coşkun Sabah ayrıca kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." sözleriyle yeni bir polemiğe de imza attı.