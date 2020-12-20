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    • 20.12.2020 11:04
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    • 20.12.2020 11:04
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    ? şekillenmeye başladı! İşte o isimler…

    ? Sorusunun yanıtı her gün binlerce kişi tarafından araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Masterchef finale doğru yaklaşırken sonrasında yayınlanan ’in de hangi tarihte ekranlara geleceği araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması her sene merakla bekleniyor ve kadrosunda hangi yarışmacıların yer aldığı da heyecanla araştırılıyor. şekillenmeye başladı, peki bu sezonda kimlerin mücadelesi izlenecek. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu bir isim dışında iddialar da devam ediyor. İşte o isimler…

    takvim.com.tr
    Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

    Binlerce kişi arama motorları üzerinden Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yantını arıyor. Her sene TV8'de başlayan ve izlenme rekorları kıran yarışmanın detayları yılsonu yaklaşırken araştırma konusu oldu. Survivor 2021 kadrosu şekillenmeye başladı ve Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir kişinin ismini duyurdu. İhtimali yüksek olan isimlerin kimler olduğunu da haberimizde derledik. Peki heyecanla beklenen Survivor 2021 tarihi belirlendi mi? İşte tüm bilgiler…

    SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.

    SURVIVOR 2021 İÇİN İDDİA EDİLEN İSİMLER

    Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi.

    Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.

    Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Meryem Kasap, Hikmet Tuğsuz, MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş ve Celal Sarıgül, 2019 yılında katıldığı Dünya Jimnastik Şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize birincilik kazandıran İbrahim Çolak ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Diğer bir iddia ise Öykü Çelik oldu. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı.

    SURVIVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu.

    Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.

    CEMAL HÜNAL KİMDİR?

    Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.

    Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır

    Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.

    Rol aldığı tiyatro oyunları

    2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

    Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
    Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

    Rol aldığı diziler

    Asi (2007-2009) - Kerim
    Kış Masalı (2009) - Ali Murat
    Adanalı (2010) - Alex
    Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
    Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
    Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
    Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
    Paramparça (2014) - Alper
    Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
    Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

    Rol aldığı filmler

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
    Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
    Atçalı Kel Mehmet (2017)
    Kırmızı (2015) - Umut
    Günce (2013) - Cengiz
    Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
    Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
    Ayaz (2012) - Şahin
    Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
    Peşpeşe - (2010) - Bora
    Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
    Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
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    Haberler Magazin Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosu şekillenmeye başladı! İşte o isimler…