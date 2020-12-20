Binlerce kişi arama motorları üzerinden Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yantını arıyor. Her sene TV8'de başlayan ve izlenme rekorları kıran yarışmanın detayları yılsonu yaklaşırken araştırma konusu oldu. Survivor 2021 kadrosu şekillenmeye başladı ve Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir kişinin ismini duyurdu. İhtimali yüksek olan isimlerin kimler olduğunu da haberimizde derledik. Peki heyecanla beklenen Survivor 2021 tarihi belirlendi mi? İşte tüm bilgiler…
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.
SURVIVOR 2021 İÇİN İDDİA EDİLEN İSİMLER
Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi.
Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Meryem Kasap, Hikmet Tuğsuz, MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş ve Celal Sarıgül, 2019 yılında katıldığı Dünya Jimnastik Şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize birincilik kazandıran İbrahim Çolak ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Diğer bir iddia ise Öykü Çelik oldu. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu.
Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır
Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.
Rol aldığı tiyatro oyunları
2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015
Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
Rol aldığı diziler
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Rol aldığı filmler
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim