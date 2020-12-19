Coşkun Sabah'tan kızı Roza'nın bikinili pozlarına olay yaratan yorum 'Neden sapık adamlar tuvaletinde elinde telefon benim...'

Hülya Avşar zaten "Coşkun yapmaz" demiş. Menajerine durumu anlattım. Nerede bulmuşlar 32 sene önceki haberi, bilmiyorum. Erol Köse dedi, "Hülya Avşar seni aldatmış" diye. Bu olayı ben ifşa etmedim. Hülya'yı da üzmek ya da yaralamak istemem. Yıllar geçmiş, evlenmiş, barklanmış...

HÜLYA AVŞAR'LA BÜYÜK AŞK YAŞADIK AMA ŞİMDİ DÜŞMAN DEĞİLİZ

Hülya ile düşman değiliz. Çok yıllar geçti üzerinden, hatırlamıyorum bile. Ben zaten bu olayı unutmuşum bile.