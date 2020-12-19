Coşkun Sabah'tan kızı Roza'nın bikinili pozlarına olay yaratan yorum 'Neden sapık adamlar tuvaletinde elinde telefon benim...'
Geçtiğimiz günlerde 'Hülya Avşar beni askerdeyken Tanju Çolak'la aldattı' sözleriyle magazin gündeminin baş köşesine yerleşen Coşkun Sabah şimdi de kızı Roza Sabah'la ilgili açıklamalarıyla olay yarattı. Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay'dan olan kızı Roza Sabah, bikinili pozları nedeniyle babası Coşkun Sabah'tan veto yemişti. Coşkun Sabah kızından Instagram hesabını kapatmasını istemiş ve ardından kızına küsmüştü. Bikini olayı aylar sonra yeniden gündeme geldi ve Coşkun Sabah, Hülya Avşar'ın yasak aşk itirafının ardından yine olay yaratacak sözlere imzasını attı. İşte Coşkun Sabah'ın tartışma yaratacak açıklamaları...
32 YIL ÖNCE HÜLYA AVŞAR'IN BENİ ALDATTIĞINI ONAYLADIĞIM İÇİN FEMİNİSTLER AYAKLANDI, BİR EYLEM YAPMADIKLARI KALDI
Önüme böyle bir haber gelince gerçeği inkar mi etseydim? Ben mi dedim sanki "Askerdeyken aldatıldım" diye. Benim önüme kondu bu. Ben de mağdurum. 32 yıl önceki olayı tekrar ortaya atacak kadar salak değilim. Sosyal medyada beni linç ediyorlar, parçalıyorlar, bıktım artık. Yeter ya! Özellikle kadınlar "Koskoca Coşkun Sabah'a yakıştı mı?" diyor. Sırf bu haberi onayladım diye feministler ayaklandı, ortalığı yıkıyor. Bir eylem yapmadıkları kaldı. Ayıkla pirincin taşını! Resmen mağdur oldum.
Hülya Avşar zaten "Coşkun yapmaz" demiş. Menajerine durumu anlattım. Nerede bulmuşlar 32 sene önceki haberi, bilmiyorum. Erol Köse dedi, "Hülya Avşar seni aldatmış" diye. Bu olayı ben ifşa etmedim. Hülya'yı da üzmek ya da yaralamak istemem. Yıllar geçmiş, evlenmiş, barklanmış...
HÜLYA AVŞAR'LA BÜYÜK AŞK YAŞADIK AMA ŞİMDİ DÜŞMAN DEĞİLİZ
Hülya ile düşman değiliz. Çok yıllar geçti üzerinden, hatırlamıyorum bile. Ben zaten bu olayı unutmuşum bile.