Nusr-et'in Kurulması

Bu işi kendi yapmak istediği halde kendi yerini açacak kadar parası yoktu ve eski dostu olan Mithat Erdem ile birlikte ortak bir dükkan açarak ilk adımı atmıştır. İstenilenden de hızlı büyüyen Nusret çok kısa bir sürede iş için yatırdığı parayı çıkardıklarını söylemiştir. Dükkan zincirleri kuran Nusret yalnızca Türkiye'de değil dünyanın değişik yerlerinde kasap ve restoran dükkanı iş yapmaktadır. Nusret Gökçe için bir dönüm noktası olan 2007 yılında İstinye Park'ta kasap ve restoran işinde çalıştığı yıllardır. Nusret kasaplık işinde kendini geliştirmek için Amerika, Japonya gibi birçok dış ülkeye giderek bu mesleğin oralarda nasıl olduğuna kendi gözleri ile bakmıştır. Birçok Yabancı ülkelere giden Nusret bu işi kafasına koymuştur ve yabancı dili olmadığı halde oralara giderek bu işin pratikliğini sağlamıştır.