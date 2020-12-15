Masterchef'te dün akşam heyecanlı bir dokunulmazlık yarışı vardı, artık bireysel mücadele veren yarışmacılardan hangisi en başarılı tabağı çıkardı? Duygusal anların da yaşandığı stüdyoda yarışmacılar aylar sonra ailelerinden bir kişiyle görüştü. Peki 14 Aralık Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? Finale doğru giden ve aylardır başarılı mücadele gösteren yarışmacılardan en zayıf tabağı çıkaran kim oldu? Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğiyle tabaklar belirlendi. Peki bireyselken ilk Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar…
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık tarihli 121. bölümünde tüm yarışmacılar aileleriyle beraber mutfağa girerek yemek yaptı. MasterChef yarışmacılarından Serhat'ın nişanlısı, Eray ve Barbaros'un annesi, Özgül'ün eşi ve Emir'in arkadaşının yarıştığı gecede ödülü alan isim Serhat oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde büyük finale sayılı günler kala eleme finali adaylığı heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada son 5'e kalan Serhat, Barbaros, Emir, Özgül, Eray arasında kıyasıya mücadele yaşandı.
Hazırlanan ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler aralarında yaptıkları kısa değerlendirme sonrasında 5 ana kadro yarışmacısını karşılarına çağırdı ve sırayla en başarılıdan en başarısıza doğru açıklamaya başladı. Şeflerin istediği tabağa en yakın tabak yapan kişi olarak Barbaros seçildi ve sırasıyla Özgül, Serhat en başarılı ilk olarak açıklandı. Son ikiye kalan Emir ve Eray arasında ise az başarılı olan tabak ERAY'ın olduğu söylenerek, eleme finaline giren ilk isim Eray oldu.
MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
1997 yılında Bolu'da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü'nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.
Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.
Ardından tekrar Bolu'ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef'e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.