MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

2020 MasterChef Türkiye son bölümde büyük finale sayılı günler kala eleme finali adaylığı heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada son 5'e kalan Serhat, Barbaros, Emir, Özgül, Eray arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Hazırlanan ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler aralarında yaptıkları kısa değerlendirme sonrasında 5 ana kadro yarışmacısını karşılarına çağırdı ve sırayla en başarılıdan en başarısıza doğru açıklamaya başladı. Şeflerin istediği tabağa en yakın tabak yapan kişi olarak Barbaros seçildi ve sırasıyla Özgül, Serhat en başarılı ilk olarak açıklandı. Son ikiye kalan Emir ve Eray arasında ise az başarılı olan tabak ERAY'ın olduğu söylenerek, eleme finaline giren ilk isim Eray oldu.



