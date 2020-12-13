Masterchef Barbaros paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi, gören ürktü! Tabak düşürme olayıyla tepki çeken Masterchef Barbaros, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. O paylaşımı görenler yorum yapmadan duramadı.
MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmacılar bu hafta Konya'da yarıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya yarışırken kazanan takımı belirleyecek tadımı özel konuklar yaptı. İşte, dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.
İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.
Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Bu sonuçla birlikte Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı. Haftanın son eleme adayı da bugün belli olacak. Yarışmacı sayısı 5'e düşünce de takım oyunu dönemi kapanacak ve bireysel yarışmalar başlayacak.
Tabak düşürme olayından sonra özellikle göze batmaya başlayan yarışmacı, sosyal medyayı hareketiyle ayağa kaldırmıştı. Birde üstüne Uğur'un elenmesinden sonra milyonlarca kişi, Barbaros'un tabağı bilerek düşürdüğünü ve elenmesi gerektiğini tekrar gündeme getirmişti.
Ayağının çöp kutusuna takıldığını ve bu yüzden tabağını düşürdüğünü dile getiren Barbaros'a yarışmacı arkadaşları hak vermemişti. Tabağını bilerek düşürdüğünü dile getiren yarışmacı arkadaşları sosyal medyanın karışmasına neden olmuştu. Yarışma içerisinde sık sık arkadaşlarına "Düşür tabağını!", "Çok kötü olmuş yere düşür!" gibi söylemlerde bulunmuştu.
Masterchef'in dikkat çeken ismi Barbaros, Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Binlerce yorum alan paylaşımda aralarında en çok dikkat çekenleri ise "Dişlerini fırçala Barbaros!, "Elinden kaçar mı be!" oldu. Milyonlarca kişi ise en çok sevdiği yarışmacıların arasında yer aldığı için "Şampiyonuz!" yazarak yanına kalp ve ateş emojileri bıraktı.
Joker'e benzerliği ile gündeme gelen Barbaros'un Instagram hesabında paylaştığı o fotoğrafa "Jokerim benim bee!" yorumları da gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında ise Istakozlu paylaşıma vegan ve vejeteryanlardan tepkiler gecikmedi. "Neden hayvanları böyle fotoğraflara alet ediyorsunuz?", "O elinde tuttuğun hayvanında yaşamaya ihtiyacı var!" şeklinde yorumlar yapıldı. Yorumları okumak için diğer sayfalara göz atabilirsiniz.
Yürekleri ağızlara getiren bu fotoğrafa sevenleri "Kupayı da böyle kaldırırsın inşallah!" yorumları geldi fakat "Bu ne ya?", "Çok Çirkin! Keşke bunu görmeseydim!" "Ödüm koptu!" gibi yorumlar yapanlarda oldu. Sevenlerinin olduğu gibi sevmeyenlerinin de çok olduğu Barbaros Yoloğlu, sürekli olarak tepkilere neden olacak hareketler sergiliyor.