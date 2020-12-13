Yürekleri ağızlara getiren bu fotoğrafa sevenleri "Kupayı da böyle kaldırırsın inşallah!" yorumları geldi fakat "Bu ne ya?", "Çok Çirkin! Keşke bunu görmeseydim!" "Ödüm koptu!" gibi yorumlar yapanlarda oldu. Sevenlerinin olduğu gibi sevmeyenlerinin de çok olduğu Barbaros Yoloğlu, sürekli olarak tepkilere neden olacak hareketler sergiliyor.