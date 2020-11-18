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Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Esra Tokelli'nin yarışmaya veda etmesinin ardından yeni haftada, Masterchef Esra'nın elenmesinin nedeni Ebru Has-Ayyüce Kamit-Özgül Coşar ittifakı olarak gösterildi. Bu iddiayı ortaya atanlardan ikisi de Eray Aksungur ve Barbaros Yoloğlu oldu. Sivri diller, sert çıkışıklarıyla dikkat çeken Barbaros ve Eray diyaloglarıyla da dikkatleri üzerlerine çekiyor. 'MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümüne, iddialı yarışmacılardan Eray Aksungur ile şefler arasında geçen diyaloglar damga vurdu. İşte MasterChef yarışmacılarının büyük değişimi...

18.11.2020 13:50 - Son Güncelleme: 18.11.2020 13:50
Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

'MasterChef Türkiye'nin 14'üncü haftasında ödül oyunu heyecanı yaşanırken, Eray Aksungur'un sözleri stüdyodakileri güldürdü. MasterChef Eray, yarışmanın başından beri kaç kilo verdiğini açıkladı.

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Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.

Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.

Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

MasterChef Eray, "Serviste bir şey yiyor musun?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: En az ben yiyorum. Şaka değil bu. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz.

Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle herkesi şoke etti! Masterchef Eray ve Barbaros meğer...

Bunun üzerine şef Somer Sivrioğlu, "Ben de öyle diyorum genelde" sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

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