Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve en önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık için mücadele verildi. Konya'ya konuk olarak yarışmacılar şeflerin belirlediği tabağı çıkarmak için canla başla mücadele etti. Peki Mehmet, Danilo ve Somer şefler en çok hangi tabağı beğendi, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Masterchef ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bugünden sonra takım oyunu dönemi kapanacak ve bireysel yarışmalar başlayacak. İşte yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı. Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı.
MAVİ TAKIM:
Sefa,
Barbaros,
Serhat
KIRMIZI TAKIM:
Emir,
Özgül,
Eray