Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve en önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık için mücadele verildi. Konya'ya konuk olarak yarışmacılar şeflerin belirlediği tabağı çıkarmak için canla başla mücadele etti. Peki Mehmet, Danilo ve Somer şefler en çok hangi tabağı beğendi, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Masterchef ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Bugünden sonra takım oyunu dönemi kapanacak ve bireysel yarışmalar başlayacak. İşte yaşananlar…