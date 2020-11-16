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Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

Eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan 2 isim eleme potasından kendisini kurtarırken, gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı ise MasterChef 2020'ye veda etti. Esra, Eray ve Barbaros potaya giren isimler oldu. Danilo Zanna'nın imza yemeği olan ruby'i istenilen şekilde yapamayan favori yarışmacı Esra, yarışmaya veda etti. Bu hafta gitmesi beklenmeyen Esra Tokelli'nin gidişine şefler bile şoke olurken, sosyal medya Masterchef'e veda eden Esra'yı konuştu...

16.11.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:19
Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

MasterChef Türkiye 2020'in 100. bölümünde duygusal bir veda yaşandı. Haftanın son gününde mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar Karadeniz mutfağından yemekler yapmaya çalıştı. Yemekleri daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlığın kazananı oldu.

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Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ SERHAT

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgahların başına geçti. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Yalçınkaya'nın surf and turf yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımı sonrası en iyi yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu.

Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

ERAY, ESRA VE BARBAROS ELEMEYE KALDI

MasterChef'in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

VEFA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef'in imza tabağı ruby oldu. Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu. Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen Esra oldu.

Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

ESRA'NIN GİDİŞİ ŞEFLERİ DE ÜZDÜ

MasterChef'ten elenen Esra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler de duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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