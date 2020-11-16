Haberler Galeri Magazin Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

Masterchef'te elenen isim şefleri bile şoke etti! Favori olarak gösterilen yarışmacı meğer Seda Sayan'ın...

Eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan 2 isim eleme potasından kendisini kurtarırken, gecenin sonunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı ise MasterChef 2020'ye veda etti. Esra, Eray ve Barbaros potaya giren isimler oldu. Danilo Zanna'nın imza yemeği olan ruby'i istenilen şekilde yapamayan favori yarışmacı Esra, yarışmaya veda etti. Bu hafta gitmesi beklenmeyen Esra Tokelli'nin gidişine şefler bile şoke olurken, sosyal medya Masterchef'e veda eden Esra'yı konuştu...

16.11.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.11.2020 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





