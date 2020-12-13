4 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi görmesine rağmen bir daha asla şarkı söyleyemeyeceği iddia edilen İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra İbo Show ile yeniden ekranlara döndü. Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki esprili bir diyalog dikkat çekti. Orkestra, Tatlıses'e "Kardeş madem okuyabiliyordun, 10 yıldır neden okumadın, evi arabayı sattık, borca battık" diyerek esprili bir çıkışta bulundu.
İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. İbo'nun orkestrasıyla diyalogu sosyal medyada dikkat çekti. 9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.
Orkestra "Kardeş madem okuyabiliyordun, 10 yıldır neden okumadın, evi arabayı sattık, borca battık" dedi. Bu esprili çıkışa İbrahim Tatlıses de "Sürün oğlum sürün sürün. Sürünesin diye söylemedim" diyerek espriyle karşılık verdi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un son bölümünde Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'yı stüdyoda konuk etti. Tatlıses, kızı Elif Ada ile arasında geçtiği bir diyaloğu anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.
"BENİ AFFET KIZIM"
Tatlıses, "Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim. Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım." ifadelerini kullandı.
Tatlıses'in bu sözleri konukları ve izleyenleri de duygulandırdı. İbo Show ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ağızları açık bıraktı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası mucizevi bir şekilde hayatta kalan ve şimdilerde yeni çocuğunun doğumunu bekleyen İbrahim Tatlıses emlak zengini çıktı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Gülçin Karakaya ile son günlerde magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlısesi'in mal varlığı merak konusu oldu.
İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI
İşte İbrahim Tatlıses'in kendi kaleminden servet beyanı;
Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde kebap salonu,
TV binası,
Tatlıses Şirketler Grubu binası,
By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası,
Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa,
Seyrantepe Oyak Sitesi'nde 3 daire,
Şanlıurfa'da 1 daire,
Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa,
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde 1 daire,
Hadımköy Günışığı konaklarında bir villa,
1 tekne,
2 sürat motoru,
2 tane Mercedes marka otomobil,
3 jeep,
1 tane limuzin,
20 tane şirket aracı,
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradıse apartları ve içinde bir villa,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa,
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,
İstanbul'da 5 kebap salonu,
Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı,
Bir çok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV var.