"BENİ AFFET KIZIM"

Tatlıses, "Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim. Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım." ifadelerini kullandı.