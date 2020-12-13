GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir.

Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar.

YILMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir. Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.