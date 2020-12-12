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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada yayına çıkınca çocukları merak edildi! Meğer Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde...

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlendiler ve bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. Annesi Ayşegül Yıldız ile yaşayan minik Elif Ada şimdilerde adeta bir fenomene dönüştü. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Babasının programına da çıkan Elif Ada'nın yayına çıkmasının ardından en çok merak edilenlerden biri İbrahim Tatlıses'in çocukları oldu. İdo, Dilan Çıtak ve Elif Ada dışında 4 çocuğu daha bulunan İbrahim Tatlıses'in gözlerden en uzak olan çocuğu ise Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…

12.12.2020 10:13 - Son Güncelleme: 12.12.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





