Yol gözüktü kalemi resmen kırılıyor! Üç rakibi karşısında kan kaybeden diziden beklenmedik veda...

TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan ve perşembe yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle alakalı son haberler izleyicilerini üzecek cinsten. Başrollerinde Ufuk Özkan,Mehtap Bayri, Erkan Sever, Beyazıt Gülercan, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür gibi ünlü adların yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Hekim, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu konuşulmaya başlandı.

O DİZİ EKRANLARA VEDA EDİYOR İDDİALARI

Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu tahmin ediliyor.