Midyat'ın, "Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana" tehdidi de dikkat çekti.

MİDYAT'A DAVA AÇTI

Kayıtlarda Yaşar, şiddet anında kendisini tuvalete kilitliyor. Midyat ise ağır küfürler ediyor. İkili, 15 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

ADINI ANMAK İSTEMİYORUM

ÖTE yandan ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ise Midyat'a "Gel bakalım kadına şiddeti burada yap da gör" dedi. Karel'in bu sözleri üzerine gözler, evliliği boyunca fiziksel şiddet uyguladığı eski eşi Günay Museyava'ya çevrildi. Azeri model, "Adını bile anmak istemiyorum. O, evladını bile görmek istemeyen bir insan" dedi.