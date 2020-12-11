Birkaç gün önce ABD'den Türkiye'yi öven Sermiyan Midyat, yine kadına şiddet haberiyle gündeme geldi.
Midyat'ın, dövdüğü oyuncu Sevcan Yaşar, ortaya çıkan darp görüntülerinin ardından "Şehir değiştirerek ailemin yanına geldim. Çünkü kendimi burada daha güvende hissediyorum. Bütün deliller kayıtlarda var. Beni konuşmamam için çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyordu" dedi.
DARP İZLERİ DOSYADA
YAŞAR'ın, yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar da dava dosyasına girdi.
Midyat'ın, "Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana" tehdidi de dikkat çekti.
MİDYAT'A DAVA AÇTI
Kayıtlarda Yaşar, şiddet anında kendisini tuvalete kilitliyor. Midyat ise ağır küfürler ediyor. İkili, 15 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
ADINI ANMAK İSTEMİYORUM
ÖTE yandan ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ise Midyat'a "Gel bakalım kadına şiddeti burada yap da gör" dedi. Karel'in bu sözleri üzerine gözler, evliliği boyunca fiziksel şiddet uyguladığı eski eşi Günay Museyava'ya çevrildi. Azeri model, "Adını bile anmak istemiyorum. O, evladını bile görmek istemeyen bir insan" dedi.