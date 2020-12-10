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Haberler Galeri Magazin Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Yarışmacıların en iyi yemeği yapıp ardından jüriden onay alarak şampiyonluk için ter döktüğü Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir. Yakışıklılığıyla son 16 öncesinde de kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Emir Elidemir, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de favorisi haline gelmişti. Daha önce babasının Milli futbolcu olduğunu söyleyen Emir Elidemir hakkında hayranları pek çok detay merak ederken annesi genç görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Annesi gazeteci olan Emir Elidemir, Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri.

10.12.2020 14:50 - Son Güncelleme: 10.12.2020 14:50
Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir.

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Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Yarışmadıki performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Emir Elidemir'in özel hayatı en ince noktasına kadar merak ediliyor.

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Emir Elidemir geçtiğimiz bölümlerde babasının eski Milli futbolcu olduğunu açıklamıştır hatırlarsanız. İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı.

Masterchef Emir Elidemir'in babası Milli futbolcu çıkmıştı! Emir Elidemir bu gerçekle herkesi şoke etti meğer annesi...

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.

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