Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Koronavirüs yüzünden bir yıldır Türkiye'ye dönemedim. İnsanların 'ev'lerine sığındıkları bu dönemde benim 'ev'im diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı. Şimdi, bir yılın ardından Türkiye'ye dönmeme bir hafta kalmışken, bana kendimi ev gibi hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim.