Çukur'da bir efsanenin sonu! Kan kaybı sonrası efsane isimle etraf yıkılacak. Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim Koçovalı karakterinin senaryo gereği diziden ayrılmasıyla Erdenet ve Koçovalı savaşı farklı bir boyuta taşınmıştı. Öner Erkan'ın vedası izleyicileri hüzne boğarken yapılan son açıklamaya göre bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katılıyor. Gelen bu haber sonrası izleyiciler tarafından mevzuda taşlar yerine oturuyor yorumları yapıldı.

ÇUKUR'DAN KULKAN ERDENET HAMLESİ

Yapılan son açıklamaya göre bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katılıyor.