Kuruluş Osman'da efsane olarak kelleler uçuracak! Görünenle gerçek arasındaki fark dağlar kadar... Yavlak Arslan'ın Kuruluş Osman son bölümünde söylediği "Hep beni düşman belledin Osman. Lakin sadece yolumuz farklıydı. Ben Geyhatu'nun işini biterecektim. Böylece Türk'ün üzerindeki Moğol boyundurluğunu kıracaktım. Osman Anadolu'da güçlü bir Türk devleti için hala geç değildir." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bilindiği üzere Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Bozdağ asıl gerçeği Kuruluş Osman izleyicileri için yanıtladı. Böylece akıllarda yer alan bazı sorular netlik kazanmış oldu.

SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRİLMİŞTİ

Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.