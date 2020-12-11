Kuruluş Osman'da efsane olarak kelleler uçuracak! Görünenle gerçek arasındaki fark dağlar kadar... Yavlak Arslan'ın Kuruluş Osman son bölümünde söylediği "Hep beni düşman belledin Osman. Lakin sadece yolumuz farklıydı. Ben Geyhatu'nun işini biterecektim. Böylece Türk'ün üzerindeki Moğol boyundurluğunu kıracaktım. Osman Anadolu'da güçlü bir Türk devleti için hala geç değildir." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bilindiği üzere Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Bozdağ asıl gerçeği Kuruluş Osman izleyicileri için yanıtladı. Böylece akıllarda yer alan bazı sorular netlik kazanmış oldu.
SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRİLMİŞTİ
Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.
Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri de, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı.
Öyle ki, hikayenin devamında meydana gelecek sürpriz gelişmeyi ve Yavlak Arslan'ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.
Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ "Bu durum bize bir kez daha gösterdi ki, izleyicinin beğenisine sunduğumuz Kuruluş Osman dizisi ülkede gündem oluşturmaya devam edecek.
Bu noktadan hareketle başta Kastamonulular olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in arasında geçecek olayların ardından bu konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç biliyorum.
İlerleyen bölümlerde Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana dönüşecektir; gelecek bölümlerin heyecanını azaltmamak adına şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar diyerek, tüm seyircilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum." diyerek hem tartışmalara nokta koydu hem de gelecek bölümlerle ilgili merak uyandırdı.
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?
Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?