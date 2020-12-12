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    • 12.12.2020 21:23
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    EDHO'dan eski evine döndü tek tek göçüyorlar! için 'dan dev hamle

    EDHO'dan eski evine döndü tek tek göçüyorlar! için 'dan dev hamle. , İdris Koçovalı ve Selim Koçovalı'nın peş peşe vedasıyla Çukur izleyicileri büyük şok yaşadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakteriyle sevilen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Çukur dizisine bu sezon geri döndü. Senaryoya göre daha önceki bölümlerde Kahraman Koçovalı ölerek dizideki hikayesi sonlandırılmıştı. Diziye katılan ünlü oyuncu Çukur'da flashback sahnelerinde Koçovalı kardeşlerin hatrına geliyor. Mustafa Üstündağ performansıyla izleyicilerin dikkatini çekerken efsaneler yaratıyor yorumları sosyal medyada çok konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'dan eski evine döndü tek tek göçüyorlar!

    ATV ekranlarının efsanesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakteriyle Mustafa Üstündağ büyük beğeni toplamıştı. Üstündağ bu sezon Çukur'a geri döndü. Dizinin senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda eden ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı. Çukur'da Mustafa Üstündağ'ın performansı izleyiciler tarafından 'efsaneler yaratmaya devam ediyor' şeklinde yorumlandı. Kahraman Koçovalı karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gelecek bölümlerde hangi sahnelerde yer alacağı merak konusu oldu.

    KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

    Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

    Sinema

    Aman Reis Duymasın - 2019
    Şeytan Tüyü - 2016
    Gulyabani - 2014
    Uzun Hikâye - 2012
    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
    Vay Arkadaş - 2010
    Abimm - 2009
    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü
    Zincirbozan - 2007
    Metropol Kabusu - 2003
    Neredesin Firuze - 2004
    Köçek - 2001
    Yolculuk - 2005

    Gülizar - 2004
    Emret Komutanım Şah Mat - 2007
    Ali'nin Sekiz Günü - 2008
    Vicdan
    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    Diziler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
    Uğurlanmış Arzular - (2013)
    Neyin Eksik
    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)
    İzmir Çetesi - Selami (2011)
    Cümbür Cemaat
    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
    Keje
    Bedel
    Yarım Elma (2002-2003)
    Yılan Hikâyesi
    Bizim Aile
    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var
    Uy Başuma Gelenler - Cemal
    Emret Komutanım - (2005)
    Zincir Bozan
    Hayalet
    Hayat Bilgisi - (2004)
    Yedi Numara
    Yersiz Yurtsuz
    Cennet Mahallesi
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    Haberler Magazin EDHO'dan eski evine döndü tek tek göçüyorlar! Mustafa Üstündağ için Çukur'dan dev hamle