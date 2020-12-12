ATV ekranlarının efsanesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakteriyle Mustafa Üstündağ büyük beğeni toplamıştı. Üstündağ bu sezon Çukur'a geri döndü. Dizinin senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda eden ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı. Çukur'da Mustafa Üstündağ'ın performansı izleyiciler tarafından 'efsaneler yaratmaya devam ediyor' şeklinde yorumlandı. Kahraman Koçovalı karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gelecek bölümlerde hangi sahnelerde yer alacağı merak konusu oldu.

KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.