Çukur'da seyircileri darmadağın eden ayrılık sonrası olay transfer! Mevzu eskisine hiç benzemiyor. Ay Yapım imzalı Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri hüzne boğdu. Selim Koçovalı karakterini canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrılması olay oldu. Seyircileri darmadağın eden bu gelişme sonrası bomba bir transfer haberi yayıncı kuruluş Show TV tarafından açıklandı. Vatanım Sensin, Söz ve Güvercin dizisinde performansıyla göz dolduran Genco Özak dizinin kadrosuna Erdenet ailesinin bir ferdi olarak katılacak. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre genç oyuncu dizide Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek. Böylece Erdenet-Koçovalı savaşı giderek büyüyecek ve farklı bir boyut kazanacak.

ÇUKUR'DAN KULKAN ERDENET HAMLESİ

Yapılan son açıklamaya göre bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katılıyor.