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  • 05.11.2019
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EDHO'nun eski yıldızı edebiyat tutkusunu yine gösterdi

Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken 'ne giren , edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla 'un kitabını okudu.

Edebiyat hakimi

Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alırken Harvard Üniversitesi'ne giren Ece Hakim, edebiyat tutkusunu yine gösterdi. Genç oyuncu, önceki gün arkadaşıyla Michel Foucault'un kitabını okudu.

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