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    • Magazin
    • 09.12.2020 11:44
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    • 09.12.2020 11:48
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    'tan şiddet gören 'a uzaklaştırma kararı!

    ile arasında sular durulmuyor. Film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a yaklaşamayacak. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "Sermiyan Midyat'la barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" şeklindeki yoruma "Onun mezarına toprak atmam" şeklinde yanıt veren Sevcan Yaşar hakkında Sermiyan Midyat uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Sermiyan'dan şiddet gören Sevcan'a uzaklaştırma!

    Şiddet iddialarıyla davalık olan Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. Film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a bir daha yaklaşamayacak.


    Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti.
    Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu.


    YAŞAR'A UZAKLAŞTIRMA KARARI
    Hürriyet'in haberine göre; Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
    Sevcan Yaşar'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi.


    Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar'ın bir ay süreyle Sermiyan Midyat'a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.


    'MEZARINA TOPRAK ATMAM'
    Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "Sermiyan Midyat'la barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" şeklindeki yorum, Sevcan Yaşar'ı çileden çıkarmıştı.30 yaşındaki oyuncu, bu yoruma "Onun mezarına toprak atmam" şeklinde yanıt vermişti.
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    Haberler Magazin Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar'a uzaklaştırma kararı!