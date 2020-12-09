

YAŞAR'A UZAKLAŞTIRMA KARARI

Hürriyet'in haberine göre; Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sevcan Yaşar'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi.