"Yaklaşık bir yıldır, yani pandemiden beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi için ABD-New York'a geldim. Ve Amerika'nın salgın karşısındaki tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği ABD'den bahsediyorum! Bakın herkes sokaklarda, kuaförler, restoranlar açık. Herkes dip dibe. Havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde AVM'lerde, herhangi bir kafede bile ölçülüyor.

Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla...