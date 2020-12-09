Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında sevilen şarkıcı İsmail Türüt yer alıyor. Hem keyifli sohbeti hem de eğlendiren şarkıları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları da gündemde en çok araştırılan bilgiler oldu. Karadeniz şarkılarının unutulmaz sesi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.
İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?
1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.
İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ
Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı – Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Sosyete Kızı Suzan
MahkemeReis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım – Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
Dört Mevsim (2014)