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    • Magazin
    • 09.12.2020 10:51
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    • 09.12.2020 10:51
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    ? kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

    ? kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve şarkıları ile izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan ünlü şarkıcının hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Karadeniz türküleri ile çoşturan İsmail Türüt yeniden gündem konusu oldu. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    İsmail Türüt kimdir?

    Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında sevilen şarkıcı İsmail Türüt yer alıyor. Hem keyifli sohbeti hem de eğlendiren şarkıları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan İsmail Türüt kimdir? İsmail Türüt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları da gündemde en çok araştırılan bilgiler oldu. Karadeniz şarkılarının unutulmaz sesi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    İSMAİL TÜRÜT KİMDİR?

    1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurtdışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

    İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ

    Laz Uşağı
    Şenayım
    Lazmısın Çerkezmisin
    Komşu Kızı – Ayrılık Acısı
    Ondan Kaynana Olmaz
    Çay Güzeli
    Güzellere Bayram Var
    Hamsi
    Kara Sevdalı Fatma
    Zorla Güzellik Olmaz
    Oy Canan
    Akıllı Ol
    Hamsi Gözlüm
    Sosyete Kızı Suzan

    MahkemeReis -Kaderi Ben Yazmadım
    Yakışır
    Gönül Yarası
    Oy Gelin
    Davacıyım – Belalı Damat
    Karadeniz Sofrası
    Kriz
    Piryoz
    Piryoz 2
    Deli Zekiye
    Dünya Tatlısı
    Kırktan Sonra
    Dört Mevsim (2014)
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